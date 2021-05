Il Fla-Flu decide il campione di Rio: allo stadio è già derby delle coreografie

Gli striscioni montati sugli spalti del Maracanã riscaldano il Fla-Flu numero 432, che oggi decide il vincitore del Campionato Carioca

Giovedì, all'indomani della vittoria su Santa Fe, il Fluminense ha svelato la coreografia realizzato per la sfida di copa Libertadores e ne ha già preparato un altro per il derby di Rio in finale del campionato Carioca con i volti di Washington e Assisi, Casal 20, considerati i carnefici del Flamengo, con tanto di allusione al titolo di Rio de Janeiro del 1995, con il fatidico gol di pancia di Renato Gaúcho.