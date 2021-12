Il Flamengo non ha voluto aspettare il derby portoghese: Jesus out, tutto su Paulo Sousa

La ricerca di un allenatore al Flamengo sta volgendo al termine. Abbandonata la pista Jorge Jesus, il consiglio ha rivolto la sua attenzione a Paulo Sousa e ha proposto la nomina dell'attuale Ct della Polonia. Il contratto sarà di due anni.

Lo staff di Jorge Jesus, attuale allenatore del Benfica ed ex del Flamengo, fa trapelare che il Flamengo avesse "in mano" il ritorno del Mister, ma era in ansia e non ha aspettato il Classico che poi le Aquile hanno effettivamente perso con il Porto e che avrebbe convinto JJ a partire per il Brasile. L'ultimatum della proprietà ai dirigenti era quello di porre fine alla ricerca di un allenatore, e il Flamengo ha virato su Paulo Sousa. Ma il portoghese è Ct della Polonia e la Federazione polacca può rivolgersi alla FIFA per cercare di annullare l'accordo fra Paulo Sousa e il Flamengo.

Il Flamengo ha pensato anche alla parte finanziaria per ingaggiare Paulo Sousa, dalla Nazionale polacca. L'allenatore pagherà di tasca propria la multa di 300mila euro e il club rossonero non ne verrà intaccato. Il Flamengo aveva fatto di tutto per avere Jorge Jesus, ma l'allenatore non ha collaborato. Il club era al limite con i tempi per non compromettere la sua programmazione. A JJ è stato detto che il Flamengo non lo avrebbe aspettato ma lui non ha reagito in maniera particolare per affrettare le cose e per liberarsi. Secondo i portoghesi di Record, la trattativa per Paulo Sousa è stata chiusa e l'annuncio ufficiale sarà fatto a breve.