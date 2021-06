Il Flamengo vince ma Pedro si infuria per la sostituzione: “Una brutta scena”

Al tecnico del Flamengo non è piaciuta la reazione dell'attaccante nel momento in cui ha dovuto cedere il posto a Rodrigo Muniz contro il Fortaleza

La scena non è inedita, ma la reazione di Rogério Ceni lo è. Dopo aver attraversato situazioni simili con Gabriel e Gerson, l'allenatore del Flamengo ha visto Pedro lamentarsi molto quando è stato sostituito nella secondo tempo durante la partita vinta per 2-1 sul Fortaleza, questo mercoledì, al Maracanã. Il tecnico ha chiarito che non gli è piaciuta la reazione. In conferenza stampa, Ceni ha rimproverato l'atteggiamento di Pedro e ha ricordato che ha avuto l'opportunità di partire dall'inizio nonostante la buona prestazione di Rodrigo Muniz nel periodo in cui l'attaccante si stava riprendendo dal Covid-19: "Sono triste. Penso che sia irrispettoso non solo per me, ma per l'atleta che sta per entrare. Penso che sia un scena deplorevole, che non si addice al calcio".