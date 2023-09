Il fratello di Felix “sorride” sui social, frecciata all’Atleti?

Per Felix due gol ed un assist, numeri che gli garantiscono l’ambito premio di MVP della gara. L’amore con l’Atletico Madrid e con il Cholo non sembra essere mai sbocciato, il prestito al Chelsea non ha dato i suoi frutti, ma ora, la parentesi Barça potrebbe ridare nuova linfa al classe ‘99 che dopo l’exploit in Portogallo sembra aver perso la rotta. C’è qualcuno però che non ha mai perso la speranza e che non ha mai messo in dubbio le doti di Joao. Èd è suo fratello. Dopo il match, sul social “X”, ha commentato con cinque emoticon che “ridono”. Alcuni hanno inteso il messaggio come un commento alla gara e al dominio blaugrana, altri però ci hanno visto un po’ di malizia.