Il fratello di Kroos contro il ct Flick: “Situazione tragica, non è l’allenatore giusto in questo momento”

Felix Kroos si esprime così: ”Io non contesto l’allenatore a livello professionale. Penso però che non sia l’uomo giusto in questo momento. Non stabilisce un rapporto e fa fatica a generare un sentimento positivo o di euforia in questo momento. E noi ne avremmo bisogno. Per quanto riguarda la rosa, anche lì penso bisogna fare qualcosa. Non ci sono giocatori di spessore che fanno la differenza e che siano costanti. Specialmente in difesa, non li abbiamo. Ci mancano persone che all’ora della verità rispondano presente”.