Il fratello minore di Nicolas Burdisso: l’ex Roma a 33 anni riparte dal Deportivo Cali in Colombia

Guillermo Burdisso, una stagione alla Roma nel 2011, da gennaio gioca nel Deportivo Cali in Colombia…

Redazione DDD

di Sergio Pace -

A 33 anni Guillermo Burdisso, fratello minore di Nicolas ex difensore di Inter, Roma, Genoa e Torino e attuale direttore tecnico della Fiorentina, è ripartito dalla Colombia. Difensore centrale di 190 cm, a gennaio Guillermo ha scelto di vestire i colori biancoverdi del Deportivo Cali, squadra allenata dal 49enne ex ct del Venezuela, Rafael Dudamel, e militante nella Primera A colombiana. I due fratelli Burdisso hanno giocato insieme con la maglia della Roma nella stagione 2010/2011. Guillermo arrivò in Italia dal Rosario Central con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Non fortunatissima l’esperienza con i giallorossi: a fine stagione saranno solo 3 le presenze in campo. Tornato a La Academia Rosarina,Guillermo veste in seguito le maglie di Arsenal de Sarandí, Boca Juniors, Galatasaray, Club Leon, Independiente e Lanus. Con l’Argentina vanta una statistica invidiabile: una presenza e un gol al debutto nel 3-2 contro la Costa Rica nella gara amichevole disputata all’Estadio Ingeniero Hilario Sanchez di San Juan il 27 gennaio 2010. L’Albiceleste era guidata in panchina da Diego Armando Maradona.

Nuova avventura in Colombia

Adesso una nuova avventura in Colombia per il 33enne fratello minore di Nicolas Burdisso. Sono già 6 le presenze da titolare con i Los Azucareros in campionato. Questa notte Guillermo Burdisso ha anche segnato il suo primo gol in maglia Deportivo Cali nel 3-3 contro l’Atletico Nacional. Burdisso ha firmato il secondo gol (colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Teofilo Gutierrez). I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo sul punteggio di 3-0. Nel secondo tempo la rimonta dell’Atletico Nacional con il gol di Giovanni Moreno e la doppietta su rigore dell’ex Parma Dorlan Pabon.