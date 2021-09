Il giovane giaguaro georgiano, tutto in un attimo: il Valencia riscatta Mamardashvili

Era stato notato anche in Valencia-Milan per le sue ottime parate su Brahim Diaz. Da quel momento, il nuovo portiere gerogiano ha sfondato al Mestalla...

Giorgi Mamardashvili è stato una delle rivelazioni più importanti del pre-campionato del Valencia. Il giovane portiere 20enne è arrivato in prestito dalla Dinamo Tbilisi, scommessa del tutto sconosciuta e ha conquistato il posto nelle prime 3 partite della squadra del Mestalla rispetto a José Bordalás, con prestazioni indubbiamente meritorie.

Ecco perché, come racconta il quotidiano Marca, il Valencia ha deciso di anticipare l'opzione di acquisto che ha per il portiere, poco meno di 1 milione di euro. Così, dopo aver visto le sue ottime prestazioni e aver temuto che il suo prezzo potesse salire, il giovane portiere finisce per appartenere totalmente alla squadra del Mestalla.