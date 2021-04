Il giudice stoppa i tifosi: niente annullamento di Vasco-Internacional, la squadra resta in B

La decisione del giudice Flávia Justus. I tifosi denunciavano un uso improprio del VAR e chiedevano di non confermare la retrocessione nel Brasileirão da parte del Cruzeiro.

L'avvocato Ana Carolina Gandra, dello studio Ferracciu & Gandra Advogados, che rappresenta i tifosi, ha dichiarato che la decisione di chiedere giustizia è arrivata dopo che il Vasco non ha avuto successo in sede di giustizia sportiva, mantenendo il risultato di 2-0 a favore dell'Internacional: "Il Vasco da Gama non può rivolgersi alla giustizia ordinaria, ora, un'azione popolare che chiunque può. Il tifoso invece ha la piena legittimità di farlo. Sapevamo che era difficile, ma sappiamo delle irregolarità commesse nel gioco e, per questo, ci abbiamo provato. Senza il tentativo sarebbe stato impossibile" ha spiegato l'avvocato Ana Carolina Gandra che ha aggiunto: "Non abbiamo mai parlato con il Vasco in alcun modo. È un'azione autonoma dei tifosi che chiedevano un'ingiunzione alla Federcalcio brasiliana di non proclamare il risultato definitivo del campionato brasiliano 2020 fino al giudizio finale di questo ricorso e di annullare la partita tra Vasco e Internacional.