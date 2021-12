Il Gremio retrocede, ma Douglas Costa voleva sposarsi…

Quattro anni dopo la vittoria della Copa Libertadores, il Gremio raggiunge quota 43 punti ma scende in B, Polemiche senza fine per Douglas Costa che gioca la partita della speranza, ma in forte attrito con club e tifosi...

Redazione DDD

Il Gremio aveva bisogno di un miracolo per salvarsi nell'ultima partita del campionato brasiliano. Douglas Costa, in prestito dalla Juventus, aveva chiesto il permesso di saltare la partita perché aveva in programma la sua festa di nozze. Il club non ha concesso l'autorizzazione e il giocatore ha cancellato ogni riferimento al Gremio dai suoi profili social.

Tanto che Douglas Costa ha giocato e ha segnato: il Gremio ha battuto 4-3 l'Atletico Mineiro ma non è bastato a salvare il club di Porto Alegre dalla retrocessione, I nerazzurri brasiliani sono arrivati quartultimi, e quindi retrocessi, a causa della contemporanea vittoria della Juventude di Caxias do Sul che ha avuto la meglio 1-0 sul Corinthians.