Il Kosovo esulta: Elvis Rexhbecaj è già il supereroe del derby del Reno

Occhi puntati su Elvis Rexhbecaj: l'autore della doppietta nel derby vinto dal Colonia in Bundesliga sta scatenando vignettisti e tifosi kosovari...

I siti kosovari non parlano d'altro che della doppietta di Elvis Rexhbecaj nel derby del Reno vinto 2-1 dal Colonia sul campo del Borussia Monchengladbach. Su Twitter è già diventato il Superman del RheinDerby. "Elvis è un corridore forte e un calciatore disciplinato. Può giocare in varie posizioni a centrocampo e migliorerà la qualità in questo aspetto", aveva detto l'amministratore delegato del Colonia Horst Heldt al momento dell'acquisizione del giocatore nel gennaio 2020.