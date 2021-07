Il Lensassuolo: la seconda maglia dei francesi è neroverde

I giocatori del Lens sono ribattezzati Sang et or, il rosso sangue e il giallo oro. Ma un tocco di neroverde evidentemente non guasta...

Redazione DDD

I francesi del Lens, società di Ligue 1, hanno presentato le loro nuove maglie. Classica, giallorossa, la prima maglia, Una sorpresa la seconda, neroverde. Sembra proprio quella del Sassuolo...

"Ma è il Lens o il Sassuolo?" scrivono gli utenti sui social. Altri invece commentano: "Il Sassuolo giocherà in Ligue 1 l'anno prossimo". Un po' di ironia sulla nuova maglia del Lens neroverde che è un omaggio alla propria storia, visto che in origine i colori sociali del club erano proprio il nero e il verde.