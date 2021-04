Il Levski Sofia perde il derby: giù la testa, giocatori a rapporto dagli ultras…

Il Levski perde il derby e gli ultras puntano il dito contro società e giocatori, tra striscioni e intimidazioni...

Levski Sofia-CSKA Sofia 0-2, derby senza storia domenica e il Levski rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere nelle retrovie del campionato bulgaro. Al derby di Sofia potevano entrare 4mila tifosi e dopo la sconfitta gli ultras del Levski hanno chiamato a rapporto i giocatori: testa bassa e mani dietro la schiena...

Non solo: i tifosi del Levski ne avevano anche per la loro società. Hanno espresso la loro indignazione per la mancanza di trasparenza mostrata dalla dirigenza riguardo alla situazione finanziaria del club. Lo striscione esposto allo stadio durante il derby recitava: "Dubbi? Problemi? Diteci la verità".