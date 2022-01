Il Lione spera in 29.000 spettatori per il derby contro i Verdi del Saint Etienne

Il derby del Rodano OL-ASSE davanti a 29.000 tifosi, il Lione prova la scommessa

Dopo aver ricevuto il PSG davanti a 5.000 spettatori, l'Olympique Lione spera questa volta di poter giocare il derby di venerdì davanti a 29.000 tifosi e aspetterà fino all'ultimo momento. Il presidente Jean-Michel Aulas non lo ha nascosto, le misure imposte dal governo e le sanzioni della Lega in seguito agli incidenti contro il Marsiglia sono costate una fortuna al club francese: "Inizialmente siamo stati privati ​​della partita del Marsiglia, che rappresenta dai 4 ai 5 milioni di euro di entrate. Poi, con gli indicatori della partita vs PSG e Saint-Etienne in arrivo, si sfiorano i 15-20 milioni di euro di cui siamo sanzionati", ha confidato, a Europa 1, il presidente del Lione. Le cose si sono però leggermente mosse per quanto riguarda gli indicatori nello stadio, visto che l'adozione, domenica sera, del testo sul pass per i vaccini è in grado di far muovere le cose. Ma questo testo deve ora passare davanti al Consiglio costituzionale prima di essere definitivamente convalidato, le nuove regole potranno essere applicate entro venerdì. Almeno questo è ciò che il governo e il Lione sperano. E in vista del derby tra OL e AS Saint-Etienne, che si giocherà venerdì sera al Groupama Stadium, potrebbe cambiare tutto in termini di affluenza.