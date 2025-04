Il Liverpool di Slot contro l’Everton di Moyes: l’analisi tattica del Derby

Il Merseyside Derby contrappone due filosofie di calcio differenti e contrapposte. Vediamo come se la giocheranno i due tecnici

Due realtà differenti, e, da questa stagione, anche due filosofie di calcio diametralmente opposte. Liverpool-Everton, oltre alla rivalità sugli spalti, aggiungerà anche uno scontro tra due idee di calcio distanti e differenti. I due allenatori hanno profilo ben diverso: Arne Slot, con il suo calcio propositvo ed aggressivo, contro David Moyes, più conservativo e guardingo.

Il Liverpool di Arne Slot: Un Cambio di Filosofia tra Possesso e Transizione — Arne Slot è arrivato a Liverpool con l’intenzione di dare una nuova direzione al gioco della squadra, cercando di portare la squadra a un livello più equilibrato. Sebbene Klopp avesse plasmato il Liverpool con un gioco ad alta intensità, basato su un pressing feroce, Slot ha introdotto una filosofia un po' diversa, pur mantenendo l'approccio offensivo che caratterizza i Reds.

I Reds tra 4-2-3-1 e 4-3-3 — Sotto la guida di Slot, il Liverpool gioca spesso con un 4-2-3-1 che permette alla squadra di essere più organizzata a centrocampo. La struttura difensiva è più solida, ma non priva di attacchi rapidi. I due mediani, uno più difensivo e uno box-to-box, hanno un ruolo cruciale nella transizione da difesa a attacco, mentre il trequartista (a volte un centrocampista centrale avanzato) funge da punto di riferimento per costruire il gioco e lanciare gli attaccanti. Le corsie laterali sono un altro aspetto importante: il Liverpool è una squadra che vuole dominare il possesso, ma con un ritmo più ragionato rispetto al passato.

Punti di Forza e Debolezze — La maggiore qualità del Liverpool di Slot è, senza dubbio, la fluidità del gioco. La squadra è capace di muovere la palla con precisione, cercando sempre di dominare il possesso. Le transizioni, seppur veloci, sono meno frenetiche rispetto alla gestione di Klopp, ma la qualità tecnica è aumentata. In attacco, il Liverpool sa come muoversi velocemente, ma anche quando il gioco rallenta, i Reds riescono comunque a mantenere il controllo e a costruire occasioni con pazienza. Tuttavia, la squadra di Slot non è infallibile. Se da un lato la difesa è ben organizzata, a volte la necessità di giocare il pallone con calma porta a qualche errore sotto pressione, soprattutto contro squadre che si difendono con ordine e sanno pungere in contropiede. Un’eventuale disattenzione in fase di transizione potrebbe mettere in difficoltà i Reds.

L'Everton di David Moyes: Solidità e Contropiede — David Moyes, tornato a Everton dopo alcuni anni, ha fatto della solidità difensiva la sua priorità. Il tecnico scozzese è famoso per il suo pragmatismo e per la capacità di costruire squadre ben organizzate, capaci di lottare su ogni pallone e di fare delle transizioni rapide la loro forza. Dopo anni di difficoltà, l’Everton sta cercando di tornare ai livelli che aveva raggiunto sotto la sua gestione in passato, puntando su un calcio più pratico e meno spettacolare, ma altrettanto efficace.

La difesa a 4, una sicurezza — Moyes si affida principalmente a un 4-4-2 compatto, dove la linea difensiva resta sempre ben posizionata, con i centrocampisti che scivolano dietro per coprire eventuali spazi. In fase difensiva, l’Everton diventa quasi una sorta di 4-5-1, con un pressing organizzato per non concedere troppo spazio agli avversari. In attacco, il piano è semplice: difendere bene, recuperare palla rapidamente e sfruttare i velocisti per colpire in contropiede.

Punti di Forza e Debolezze — La solidità difensiva dell'Everton è senza dubbio il punto di forza di questa squadra. Moyes ha creato una macchina difensiva ben oliata, capace di arginare gli attacchi avversari con un grande lavoro di squadra. Il centrocampo si difende compatto, con il compito di schermare la difesa e intercettare i passaggi. Una volta recuperato il pallone, l'Everton prova ad allungarsi rapidamente, cercando di sfruttare la velocità degli esterni e degli attaccanti per sorprendere l’avversario. La principale debolezza, invece, è la difficoltà a mantenere il possesso. Quando l’Everton è chiamato a giocare con più possesso, tende a soffrire. Se l’avversario esercita una pressione alta e costante, può diventare difficile per i Toffees costruire il gioco, e il rischio di commettere errori aumenta. Per questo motivo, Moyes preferisce sempre un calcio più diretto e pragmatico, dove il contropiede diventa la sua principale arma.

Il Derby di Liverpool: La Tensione tra Stili Tattici — Nel contesto di un Derby di Liverpool, la differenza di approccio tattico tra Slot e Moyes sarà evidente. Il Liverpool di Slot cercherà di imporsi con il suo possesso palla e la velocità nei passaggi, cercando di dominare il gioco sin dall’inizio. I Reds potrebbero spingere forte sulle fasce, con i laterali che cercheranno di mettere in difficoltà la difesa dell'Everton. La chiave sarà la gestione dei tempi di gioco: se il Liverpool riuscirà a muovere la palla con precisione, potrà far valere il suo maggiore potenziale offensivo.

D'altro canto, l'Everton di Moyes punterà tutto sulla sua difesa solida e sulle ripartenze rapide. I Toffees cercheranno di abbassarsi e fare densità in difesa, per poi sfruttare ogni errore del Liverpool in fase di possesso palla. Quando la squadra di Slot perderà la palla o non sarà abbastanza rapida nella transizione difensiva, l'Everton proverà a sorprendere con i suoi attaccanti, magari approfittando degli spazi che il Liverpool lascia aperti.

Questo contrasto rende il derby ancora più interessante. Da un lato, il Liverpool cercherà di dettare il ritmo della partita, dall'altro l'Everton punterà su solidità, compattezza e attacchi fulminei. Ogni errore potrebbe essere decisivo.