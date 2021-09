Il Loco Abreu e i suoi 45 anni: si era ritirato, ma torna a giocare!

Il quasi 45enne attaccante, che aveva appeso le scarpe al chiodo a giugno, aggiungerà un altro club alla sua lunga carriera: sarà il numero 32! Il Loco realizza così il sogno di giocare con l’Olimpia de Minas, squadra della sua città di cui...

L’11 giugno scorso Washington Sebastián Abreu aveva deciso di porre fine alla carriera da calciatore professionista. Quel giorno disputò la sua ultima partita in Uruguay con il Sud América: entrò a 30 minuti dalla fine nella sconfitta per 5-0 contro il Liverpool di Montevideo. Ma il Loco, 45 anni a ottobre, non aveva l’idea a lungo termine di non giocare più a pallone... Sì, perché a meno di tre mesi dal “ritiro”, tirerà fuori le scarpette dall’armadio e si unirà all’Olimpia de Minas, la squadra della città in cui è nato.

“Sta per realizzare il sogno. Washington Sebastián Abreu realizzerà il sogno di indossare ufficialmente la maglia dell’Olimpia in questo Campeonato Minuano de Primera División. Benvenuto a casa tua, Loco!”. Così lo ha annunciato sui profili social la società, di cui peraltro Abreu è tifoso.

“Il club si stava occupando di questa possibilità da diversi giorni, ma tutto è stato taciuto fino a quando non si è concretizzato. Logicamente, visti i suoi impegni e la sua attività di allenatore, bisognerà vedere se riuscirà a giocare l’intero torneo”, si legge in una nota.

Abreu, con 857 partite ufficiali e 468 gol segnati (Celeste compresa), è nel Guinness dei primati per la pletora di squadre con cui ha giocato in carriera, in 11 paesi diversi. L’idea del Loco, oltre a realizzare il sogno di giocare per il team della sua città natale, è di rilanciare il percorso da mister. Ha infatti già allenato due squadre: Santa Tecla Fútbol Club a El Salvador e Boston River in patria. In entrambi le occasioni da allenatore-giocatore.