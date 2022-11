Il Loco Bielsa vicino al ritorno in Premier: il Bournemouth è sulle sue tracce…

Senza squadra da quando la sua avventura alla guida del Leeds United si è conclusa a febbraio, Marcelo Bielsa è ancora alla ricerca di una nuova destinazione all'età di 67 anni. L'allenatore argentino non ha ancora trovato una panchina ma secondo diversi media in Inghilterra, come Sky Sports, potrebbe tornare a lavorare proprio lì.

Nello specifico in un'altra squadra che lotta per evitare la retrocessione come il Bournemouth, già interessato al tecnico argentino. Le ciliegie, the Cherries, non vogliono complicarsi la vita nella lotta per la salvezza nella seconda parte del corso e per questo si sono lanciate sul famoso tecnico argentino.