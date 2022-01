Il London derby degli assenti, il Chelsea contro Conte: fra mal di schiena, Covid e polemiche

La caccia del Chelsea alla coppa di Lega, EFL Cup o Carabao Cup, continua mercoledì con l'andata della semifinale contro il Tottenham allo Stamford Bridge.

Con Ben Chilwell fuori causa per tutta la stagione, Tuchel non potrà contare contro gli Spurs su Timo Werner, che sta ancora lottando per riprendersi dal coronavirus e non era pronto per tornare contro il Liverpool, quindi è altamente improbabile che possa tornare per mercoledì. Più o meno la stessa situazione di Loftus-Cheek. Dal canto suo Andreas Christensen accusa sempre mal di schiena, e non dovrebbe scrollarsi di dosso il problema in tempo per mercoledì. Romelu Lukaku è stato escluso dalla squadra per affrontare il Liverpool a causa dei commenti che ha fatto in una recente intervista. Per il belga decisivo l'incontro con Tuchel per discutere della situazione, e resta da vedere se verrà richiamato per il derby di Londra. Mentre Edouard Mendy è con il Senegal per la Coppa d'Africa.