Il London derby di Good Morning Britain: “Kane basta Spurs! Torna all’Arsenal, a casa tua…”

Piers Morgan è un giornalista e personaggio televisivo britannico, già direttore dei tabloid News of the World e del Daily Mirror prima di diventare conduttore televisivo e giudice dei talent show inglesi.

Piers Morgan, ex presentatore di Good Morning Britain insiste sul fatto che "l'orribile esperimento" del capitano inglese allo Spurs ha "fatto il suo corso". Dopo l'ultima delusione della finale di Coppa degli Spurs contro il Manchester City domenica, Morgan ha esortato Kane a tornare all'Arsenal a metà classifica. Il 56enne ha pubblicato sul suo profilo Twitter da 8 milioni di followers una foto di Kane da bambino con i capelli tinti di rosso in una maglia dell'Arsenal. E ha accompagnato l'immagine con il messaggio: "Torna a casa, Harry Kane, il tuo orribile esperimento ha fatto il suo corso".

Morgan e Kane si erano divertiti un sacco nello studio di Good Morning Britain, in onda sulla rete privata britannica ITV, nei mesi scorsi, a novembre, quando Piers aveva detto al giocatore: "Ora, la tua storia con le maglie da calcio è piuttosto complicata, non è vero...Perché quando eri bambino, come sanno tutti i Gunners, eri un orgoglioso tifoso dell'Arsenal. Cosa ti è successo Harry Kane?". E Kane ha risposto: "Beh, ho giocato per l'Arsenal quando ero più giovane e purtroppo per loro mi hanno lasciato andare. Sono al Tottenham da quando avevo 11 anni e ora ne sto raccogliendo i frutti".