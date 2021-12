Il mercato infiamma il derby: l’olandese Drenthe dal Racing Murcia al…Real Murcia

Come riportato da Onda Regional, Drenthe potrebbe cambiare ancora squadra in questo mercato, ma non andrà lontano. L'ex giocatore del Real lascerà il Racing Murcia per firmare con il Real Murcia.

Redazione DDD

Ha 34 anni, ma l'olandese ex madridista Royston Drenthe fa sempre notizia: è alla sua seconda stagione al Racing Murcia, con il quale ha rinnovato per altri due anni circa cinque mesi fa, momento in cui è trapelata anche la notizia del pericolo che correva il club murciano a causa delle inadempienze economiche e societarie.

A questo punto Drenthe e il Real Murcia avrebbero già avuto un accordo verbale per il trasferimento del giocatore questo inverno, quindi passerebbe dalla Terza RFEF alla Seconda RFEF, dalla quarta serie alla terza serie spagnola. Finora in questa stagione, l'ex giocatore del Real ha giocato 13 partite e ne ha giocate da titolare dieci, ma è riuscito a segnare solo un gol, a differenza dei nove della scorsa stagione.