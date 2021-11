Il miracolo di Xavi: 80mila tifosi del Barça al derby contro l’Espanyol!

Arriva Xavi e riempie lo stadio: è il momento giusto, la prossima sarà il derbi catalano...

Dopo l'inconcepibile Celta-Barça, in cui un magnifico 0-3 si è trasformato in un inquietante 3-3, l'arrivo di Xavi al Camp Nou assicura già una cosa: per il derby contro l'Espanyol, la previsione unanime in Catalogna è che ci saranno 80.000 tifosi culé sulle tribune allo stadio. L'effetto generato dal nuovo allenatore è stato palpabile già al momento della sua presentazione. Il suo aspetto semplice ha cancellato la rabbia di Vigo con un tratto di penna. Xavi non avrà vita facile, lo sanno tutti, ma parte con un grande vantaggio: per quanto poco possa fare, migliorerà. Ha un'idea molto chiara del Barça che vuole, anche se ciò che già gli ribolle in testa non si vedrà con totale chiarezza fino alla prossima stagione, quando potrà formare una rosa pienamente di suo gradimento. Per ora dovrà adeguarsi alla realtà attuale, in una squadra con pochi punti e tanti infortuni, tra cui i due giocatori che in questa rosa possono rompere la routine, come Ansu Fati e Dembélé.