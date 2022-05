Il Nantes in vendita? Una cordata israeliana interessata all’affare…

Il tentativo è serio

In Francia c’è trepidazione e attesa per il futuro del Nantes . L’imprenditore polacco Waldemar Kita potrebbe cadere in tentazione e cedere la proprietà del club francese cedendo alle lusinghe dei nuovi offerenti.

Come riporta Presse Océan, da qualche giorno il club sarebbe al centro di trattative serrate per la cessione dello stesso. Una cordata di imprenditori israeliani avrebbe infatti messo sul piatto della bilancia una cifra vicina agli 80 milioni di euro per rilevare il Nantes. Il fondo di investimento con sede in Lussemburgo sarebbe disposto a rilevare la squadra sin dall’inizio della prossima stagione, adesso la palla è nelle mani di Waldemar Kita che dovrà prendere una decisione.