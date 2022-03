Il Newcastle cambia marcia con Eddie Howe: imbattuto nel 2022

Con l'arrivo del nuovo tecnico, i Magpies hanno cambiato marcia in Premier League e ora sognano più di una semplice salvezza

Dal milionario fallimento all'umile risalta in Premier League : il Newcastle è tra le rivelazioni nel 2022, e il merito non è dell'enorme disponibilità economica dello sceicco Bin Salman, ma dell'efficace lavoro del tecnico Eddie Howe.

Fino alle 19a giornata i Magpies erano penultimi a -2 punti dalla salvezza e con solo una vittoria, ma le cose sono cambiate drasticamente dall'arrivo del tecnico ex Bournemouth: a partire dal pareggio casalingo contro il Manchester United dello scorso 27 dicembre, infatti, è iniziato un altro campionato per giocatori e tifosi bianconeri.

In 7 partite il Newcastle ha collezionato 6 vittorie e un pareggio, per un totale di 13 gol fatti e 5 subiti. Un bottino che per il momento vede la squadra inglese 14esima, a +10 dalla zona retrocessione, ma l'enorme disponibilità della rosa ora fa sperare a qualcosa di ancor più prestigioso di una semplice salvezza, perché come abbiamo potuto constatare i soldi non comprano trofei o la felicità, ma il lavoro e la dedizione possono veramente fare la differenza.