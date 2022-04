Il nuovo stadio come una nave: l’avveniristico progetto da 85 milioni di euro del Brest

Il club bretone avrà il suo nuovo stadio. E la forma…

Lo Stade Brestois 29, meglio noto semplicemente come Brest, avrà la sua nuova casa. Il club bretone, attualmente al 12esimo posto in Ligue 1 e nel quale militano i baby Satriano e Agoumé in prestito dall’Inter, lascerà dopo ben 72 anni lo Stade Francis-Le Blè, che verrà dismesso subito dopo il trasferimento della squadra nel nuovo impianto. Sarà uno stadio da 15.000 posti dalla forma di “una barca rossa e bianca in un oceano di verde” come annunciato da Françoisde La Serre, uno degli architetti di Architecte DLPG che ha curato il progetto.