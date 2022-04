Il Palmeiras stravince il derby di San Paolo da sfavorito: così è ancora più bello…

Il Corinthians è arrivato al derby di San Paolo a punteggio pieno (6 punti in 2 partite), il Palmeiras quasi in zona salvezza con 2 soli punti in 3 partite. Ma i derby sono fatti così...netto il 3-0 a favore del Verdao padrone di casa...

Redazione DDD

Il Palmeiras ha battuto il Corinthians 3-0 questo sabato nel derby della terza giornata del campionato brasiliano di calcio, con un gol in apertura del paraguaiano Gustavo Gómez. Il Classico di San Paolo è stata la prima partita in cui gli allenatori portoghesi Vítor Pereira e Abel Ferreira hanno avuto l'opportunità di affrontarsi, che hanno assistito alla prima vittoria del Verdao in campionato finora in questa stagione.

Il Palmeiras, uno dei favoriti per il titolo, ha aperto le marcature con un colpo di testa di Gómez su calcio d'angolo, seguito pochi minuti dopo da un colpo di testa di Rony. Nella ripresa Dudu ha messo l'ultima ciliegina sulla torta e siglato la vittoria della squadra. Dopo la sconfitta, il Corinthians, con 6 punti, ha perso la testa della classifica a favore dell'Atlético Mineiro. Il Palmeiras, nel frattempo, ha raggiunto quota 5 punti anche se ha giocato una partita in più.