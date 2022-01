Il passato dei derby con il Liverpool riaffiora: tifosi Everton a Benitez “Vattene”

Le pessime dinamiche della squadra, sommate ai problemi interni degli spogliatoi, evidenziati nell'addio di Digne dal club, hanno finito per mettere Benítez contro tutto il club.

Rafa Benítez potrebbe avere i giorni contati all'Everton. La sconfitta contro il Norwich è stata estremamente dolorosa, ma la cosa più preoccupante per lui è che ha perso completamente la fiducia dei tifosi Toffees. "Benítez, lascia il nostro club", recitava uno striscione teso sabato da un gruppo di tifosi dell'Everton a Carrow Road. E non è stato l'unico episodio che testimonia l'avversione dei tifosi dell'Everton nei confronti del tecnico.

Perché c'è stata anche un'invasione di campo da parte di un tifoso che, secondo The Athletic, aveva l'obiettivo di raggiungere la panchina degli ospiti. Ed essendo che sulla panchina dell'Everton si trovava proprio Benítez, è logico pensare che l'allenatore spagnolo fosse il suo obiettivo. Il rapporto di Benítez con i tifosi dell'Everton non è stato facile, soprattutto a causa del suo passato come allenatore degli eterni rivali del Liverpool. Ma nelle ultime settimane ha toccato il fondo.