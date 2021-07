Il passo indietro del derby: Stella Rossa e Partizan piangono insieme la morte del piccolo Stefan

Il Partizan aveva ospitato e incoraggiato i kazaki, ma la Stella Rossa ha vinto 5-0 e ha passato il turno. Il derby di Belgrado è diretto e indiretto, è sempre acceso, ma si attenua quando si tratta di ricordare la figura di un bimbo di 9 anni...

La Stella Rossa ha battuto 5-0 i kazaki del Kairat superando il preliminare di Champions League e "vanificando" l'appoggio dato dal Partizan ai rivali della squadra di Belgrado. Ma questi a Belgrado sono giorni in cui entrambe le tifoserie stanno rendendo entrambe omaggio a Stefan Balić (9 anni), un bimbo morto per essere stato investito da un'auto a un passaggio pedonale a Karaburma. Sulla vicenda a Belgrado è apparso un murale: "Giustizia per Stefan", oltre alla foto del ragazzo, sul murale sono stati scritti anche dei pensieri. "Ti sto guardando dal cielo, per causa mia sei qui ora, non lasciare che le persone buone soffrano ancora qualcuno!". Va ricordato che dopo il tragico evento del 18 luglio, i cittadini di Karaburma sono usciti in corteo per protestare in via Mariana Gregoran, perché inizialmente era stata presa la decisione di rimettere in libertà il sospettato Lazar Galić. Quella decisione è stata annullata il 23 luglio e da allora Galic è stato in custodia.