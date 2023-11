Il piccolo Messi brasiliano, Messinho: ecco il gioiello da 60 milioni che intriga Real e Barcellona

Dopo Endrick, già approdato nella Nazionale brasiliana, gli occhi del mondo del grande calcio sembrano già puntati su questo giovane talento Canarinho.

Redazione Derby Derby Derby

"È la cosa più vicina a Messi che si sia mai vista. Per il modo in cui gestisce la palla, sempre vicino al piede sinistro. Quando ha la palla dà quella sensazione che potrebbe succedere qualcosa" . Sono alcuni dei commenti che già circolano, secondo Relevo, tra i partecipanti al Mondiale Under 17 in Indonesia, dove la Spagna è ai quarti di finale.

E anche il Brasile, che ha superato l'Ecuador con una grande prestazione di Estevão Willian. Un giovane talento di 16 anni che, nonostante giochi con giocatori di un anno più grandi di lui, è la grande figura della Nazionale canarinha in questo torneo. Cresciuto come Endrick nel Palmeiras, ci troviamo di fronte a un altro attaccante con grandi capacità di straripare e segnare, capace di definire il gioco da solo. Anche se in molti lo paragonano già a Lionel Messi.

Il Messinho vale 60 milioni di euro

Questo gli è valso, appunto, il soprannome di "Messinho" , che non fa altro che aumentare la sua popolarità. E sempre secondo Relevo sia il Real Madrid che il Barcellona stanno seguendo i suoi passi con grande attenzione. Da ben prima di questo Mondiale U17. Le merengues lo vogliono per la bella esperienza già in corso con Endrick e i blaugrana, pur consapevoli della difficoltà del suo acquisto, invece per quella somiglianza con il miglior giocatore della loro storia. Recentemente il PSG ha provato a ingaggiarlo offrendogli 35 milioni di euro ma l'offerta francese è stata respinta. Il suo prezzo attuale è di 60 milioni di euro, secondo i rumors di mercato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.