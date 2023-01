Il portiere e il centravanti: Sagna “Così l’Arsenal ha vinto il derby…”

Nonostante non abbia segnato, Nketiah ha guidato bene la linea per l'Arsenal e Sagna è rimasto impressionato dal contributo del 23enne dopo l'infortunio di Gabriel Jesus ai Mondiali. Ha aggiunto: "Penso che dobbiamo dare credito a Eddie Nketiah. Il suo stile è diverso dagli altri attaccanti, probabilmente non è alto come altri attaccanti, forse non è così abile ma sta facendo un ottimo lavoro. Nessuno si aspettava che sarebbe rimasto titolare così a lungo e possiamo fidarci di lui, dobbiamo fidarci di lui. A volte servono più partite per segnare più gol ed essere più lucidi, ma sta facendo bene e può fare ancora meglio. La fiducia è una cosa importante nel calcio e sono sicuro che se sente l'amore, piuttosto che le critiche, potrebbe aiutarlo molto. Ogni volta che gioca, gioca sotto pressione. Se non segna, i critici dicono "non abbiamo un attaccante", ma dovresti apprezzare lo sforzo che fa e il modo in cui ha giocato contro gli Spurs. Non ha perso palla nel primo tempo, ha conquistato molti calci di punizione ed è stato un'opzione in più per dare palla in attacco".