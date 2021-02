Il Porto e i Conceicao: la notte quasi perfetta del derby di padre e figlio, che il VAR non li separi

Nel momento estremo del derby sotto 2-0 contro il Boavista, Sergio Conceicao ha messo in campo il figlio Francisco e alla fine della gara, felici, si sono abbracciati

Francisco Conceição era già stato convocato in Prima squadra, ma il debutto è avvenuto solo sabato sera, ed è stato quasi perfetto, in quei minuti di euforia che si sono trasformati in un secchio d'acqua gelata. Sotto 2-0 contro i rivali cittadini del Boavista nel derby da Invicta di Oporto, i prossimi avversari della Juventus in Champions League hanno raggiunto il 2-2. E sembrava esserci anche qualcosa di molto più clamoroso, quando Chico, il figlio del tecnico Sergio Conceicao, ha crossato per Evanilson al tiro e ha guardato la palla entrare lentamente in porta. È stata una follia tra giocatori, sostituti e staff, tutti ad esultare e Chico che abbracciava papà. "Quella parte emotiva rimane a casa quando sono con lui. Qui è un giocatore come gli altri, e io sono duro come con gli altri; se devo abbracciarlo, lo faccio, altrimento no, anche se nel derby non nascondo che mi sono commosso", ha ammesso Sérgio.