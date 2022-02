Il possibile approdo al Cosenza…ma il giocatore ha scelto la Lettonia

Attaccante dotato di un buon fiuto del gol, cresciuto calcisticamente nel Liteks Loveč, classe 1995. L’esperienza al CSKA Sofia prima e al Carsko Selo Sofia, gli hanno permesso di farsi le ossa e formarsi come giocatore.

Georgi Minchev è stato ad un passo dal giocare in Italia , dopo le dieci reti messe a segno nella massima serie bulgara con la casacca della Lokomotiv Plovdiv , l’attaccante nato a Ruse era finito infatti nelle grazie del Cosenza , che lo ha corteggiato a lungo. Minchev ha però deciso di trasferirsi in Lettonia , vestendo la maglia del Riga Fc , squadra con la quale ha firmato un contratto sino al 2023 .

Per il giovane attaccante bulgaro sfuma così l’occasione di giocare nel Bel Paese, in attesa di maturare altrove e far infiammare la platea del suo nuovo club.