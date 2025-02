Il Real cade, Ancelotti polemico : “Arbitraggio inspiegabile”

Non sono mancante le polemiche dopo la sconfitta del Real in casa dell'Espanyol. In particolare l'arbitraggio ha lasciato molte perplessità

Massimiliano Guerra 2 febbraio 2025 (modifica il 2 febbraio 2025 | 12:29)

Il Real Madrid ha subito una sconfitta inaspettata per 1-0 contro l'Espanyol in una partita ricca di tensione e polemiche. Il gol decisivo è arrivato nei minuti finali grazie a Carlos Romero, che ha regalato alla squadra catalana una vittoria prestigiosa. Questo risultato mette pressione sulla squadra di Ancelotti, riducendo il suo vantaggio in cima alla classifica della Liga a un solo punto sull'Atlético Madrid, che nel frattempo ha superato il Mallorca con un netto 2-0. Anche il Barcellona, terzo in classifica, potrebbe avvicinarsi ulteriormente in caso di vittoria contro l'Alavés.

Le polemiche arbitrali e la rabbia d Ancelotti — L'incontro è stato segnato da decisioni arbitrali controverse, che hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Al 21° minuto, Vinícius Júnior aveva trovato il gol del vantaggio per il Real Madrid su assist di Kylian Mbappé, ma la rete è stata annullata per un presunto fallo del francese su Pol Lozano. Un episodio che ha lasciato molti dubbi, considerando che il contatto sembrava minimo e non tale da giustificare l’intervento arbitrale.

Il momento più discusso, però, è arrivato al 60° minuto, quando Carlos Romero si è reso protagonista di un intervento molto duro su Mbappé durante un pericoloso contropiede del Real Madrid. Romero ha colpito il campione francese con i tacchetti sul polpaccio, un fallo che molti esperti – tra cui l'ex arbitro Iturralde González – hanno giudicato da espulsione diretta. Invece, l'arbitro ha optato per un semplice cartellino giallo, una decisione che ha scatenato le proteste dei Blancos.

Ancelotti, visibilmente frustrato nel post-partita, ha criticato apertamente la gestione arbitrale:"È inspiegabile la decisione presa sia dall’arbitro che dal VAR. Tutti abbiamo visto quello che è successo. L’intervento era pericoloso e meritava il cartellino rosso. La cosa più importante è proteggere i giocatori, ma oggi non è successo."

Un Real Madrid sprecone e un Espanyol cinico — Nonostante il Real Madrid abbia creato diverse occasioni da gol, il portiere dell'Espanyol, Joan García, si è esaltato con una serie di parate decisive, impedendo ai Blancos di sbloccare il risultato. Vinícius e Mbappé hanno avuto le loro chance, ma sono stati fermati da un attento García e da una difesa solida.

All'85° minuto, il Real Madrid ha subito la beffa: Carlos Romero, che era rimasto in campo nonostante il suo fallo su Mbappé, ha segnato il gol della vittoria. L’attaccante dell'Espanyol ha sfruttato un assist preciso di Omar El Hilali e ha battuto Courtois con un tiro imparabile, facendo esplodere di gioia i tifosi di casa.

Uno scenario complicato per Ancelotti — Questa sconfitta rappresenta un duro colpo per il Real Madrid, che ora vede il suo margine di vantaggio in Liga ridursi pericolosamente. Inoltre, la tensione per le decisioni arbitrali potrebbe lasciare strascichi nelle prossime partite. Ora Ancelotti dovrà preparare al meglio la squadra per il derby contro l'Atlético Madrid, una sfida che si preannuncia decisiva per il futuro della stagione. Con un margine di errore sempre più ridotto, il Real Madrid non può permettersi altri passi falsi.