Regno Unito e riaperture: l’uomo-derby Cantona fa visita al pub di Manchester dei “suoi tempi”

Una grande emozione per un famoso pub di Manchester, che ha visto l’ingresso nel locale di una leggenda del calcio mondiale. Una visita che ha sorpreso il personale del pub.

Il mondo inglese prova a ripartire dopo il lungo lockdown causato dal Covid. Uno stop che ha bloccato diverse categorie, ma fra quelle che hanno risentito di più troviamo certamente i locali di svago. Locali fra i quali troviamo un famosissimo pub di Manchester, il Peveril of the Peak, che si trova proprio vicino alla scena di uno spot per il prossimo europeo. E il protagonista di tale spot è un certo Eric Cantona.

L’ex stella dello United ha girato il suo post, dopodiché ha fatto un salto nel pub, fra lo stupore del personale dello stesso locale. Non potevano credere di avere davanti una leggenda del calcio come Cantona, da qui le foto di rito. Queste le parole di Nadim Hammad, manager del pub, rilasciate al Manchester Evening News: “Era stato qui tutta la mattina a girare, poi lo abbiamo portato dietro al bancone per alcune foto. A quanto pare veniva qui anni fa, quando era allo United, anche dopo i derby con il City”. Una bella giornata per Nadim e soci.