Il ritorno del derby catalano: riecco l’Espanyol nella Liga, festa a Barcellona

E' finito il il purgatorio dopo la grande tristezza della retrocessione del 10 luglio 2020: con 4 turni d'anticipo, l'Espanyol torna nella massima serie

L'Espanyol può tornare a sorridere: la squadra rivale del Barcellona è matematicamente in Liga. Il pareggio senza reti ottenuto dagli uomini di Vicente Moreno sul campo del Real Saragozza è sufficiente per chiudere in maniera definitiva i conti. L'Espanyol ha 12 punti di vantaggio e scontro diretto a favore rispetto all'Almeria, a 4 giornate dalla fine.