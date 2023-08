Il ritorno di Deco: sarà il nuovo direttore sportivo del Barça

È stato presentato questa mattina a tutta la rosa. Anderson Luis de Souza, in arte Deco, torna al Barça. Sarà il nuovo direttore sportivo del club.

Dal 2004 al 2008 in maglia blaugrana, sotto l’egida di Frank Rijkaard, è stato un pezzo pregiato della mediana dei catalani. Poi il Chelsea ed infine il passaggio alla Fluminense, dove ha militato fino al 2013.

Una vecchia conoscenza per il ruolo di ds

Oggi, Deco, torna in Spagna, torna al Barça, per ricoprire il ruolo che lascerà libero Alemany il prossimo 2 settembre. In compagnia del presidente Joan Laporta, del vice presidente Rafa Yuste e del direttore dell’area sportiva Joan Soler ha visitato la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despi e si è presentato alla squadra.