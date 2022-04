Il Santos capolista e il San Paolo del gigante Calleri: derby San-Sao, sotto a chi tocca

Il Santos, che guida il campionato brasiliano, affronterà in questo turno di campionato il San Paolo nel Classico di San Paolo

Il Santos, che è al primo posto nella Serie A del Campionato di calcio brasiliano, sarà di scena sul campo del San Paolo lunedì nel Clássico di San Paolo nella quarta giornata del campionato, che inizierà questo sabato con quattro partite. La squadra del porto di San Paolo, il Santos guidato dall'allenatore argentino Fabián Bustos, ha sette punti, tre in più del "Gigante de Morumbí", mentre il San Paolo è al centro della classifica e cerca di scalare le posizioni puntando sul suo attaccante argentino Jonathan Calleri.

Si tratta per la precisione del Classico San-São, un soprannome dato dal giornalista Tomás Mazzoni, del quotidiano A Gazeta Esportiva, nel 1956. Il Classico ha la reputazione di veder vincere la squadra sfavorita. Capita spesso nei derby, ma in questo, a quanto sembra, in particolare. Il San-São è uno scontro di grande rivalità ed è considerato un derby tradizionale nello stato di San Paolo.