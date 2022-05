Il secondo di Ten Hag: rifiuta il Manchester United per vedere crescere i nipoti

Dopo l’ennesima figuraccia del Manchester United i tifosi dei Red Devils non vedono l’ora di abbracciare il nuovo tecnico, Erik Ten Hag, che presto sbarcherà in quel di Manchester per preparare la stagione che verrà.

Redazione DDD

di Antonio Marchese -

Nella sua prossima nuova avventura inglese, Ten Hag dovrà fare a meno del suo vice, Fred Rutten, che non seguirà il collega al Manchester United e diventerà allenatore in seconda al PSV Eindhoven al fianco di Ruud Van Nistelrooy.

Fred Rutten ha spiegato il perché ha deciso di non andare a Manchester: “Ten Hag mi ha chiesto di seguirlo in Premier ma ho detto di no. Ognuno prende le proprie decisioni nella vita e io volevo restare con la mia famiglia, voglio poter seguire i miei nipoti da vicino. Mi sentivo a disagio dal progetto inglese. Al Manchester United si sale su un treno da cui non si può escendere, voglio sentirmi a mio agio sul treno dove devo salire. Questo è il caso del PSV, che mi permetterà di veder crescere i miei nipoti".