Il socio numero 80esimo del Barça è un 93enne grandissimo tifoso…del Real Saragozza!

Il Real Saragozza ha condiviso una lettera affettuosa di un tifoso sui propri social network che ha mostrato il desiderio di rivedere la squadra in Prima Divisione. La cosa divertente è che il tifoso è anche l'80esimo membro dell'FC Barcelona.

Ramón Salvadó, a modo suo, sta vivendo la storia dell'FC Barcelona. 80esimo socio componente della squadra catalana, a 93 anni ha passato una vita tifando per la squadra 'culé'. Tuttavia, il suo cuore è diviso a metà. Ramón è anche un tifoso di un Real Saragozza che, dopo diversi tempi gloriosi, ora soffre in Seconda Divisione in attesa di tornare nell'élite.