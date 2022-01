Il sogno di Francisco Conceiçao: gol, vittoria e abbraccio con il padre-allenatore!

Il Porto ha vinto contro l'Estoril con un gol di Francisco Conceiçao, autore del 2-3 che ha portato grande euforia nei festeggiamenti con il padre, allenatore dei Dragoes

Il giovane Francisco Conceiçao ha vissuto la partita più speciale della sua carriera. Un sogno che ogni giocatore ha e che ha potuto realizzare con la prima squadra del Porto e contro l'Estoril nel campionato portoghese. Arthur Gomes e Franco avevano portato in vantaggio 2-0 l'Estoril, che sembrava poter avere la meglio su un Porto spaesato in campo. Ma Taremi, appena iniziata la ripresa, ha accorciato le distanze.

Luis Díaz pareggia lo scontro all'84esimo minuto e il tecnico Sergio Conceiçao inserisce il figlio all'87esimo minuto: proprio lui al 90esimo conclude la rimonta con 2-3 per la gioia e l'estasi di tutto il Porto. L'esultanza è diventata virale. Francisco Conceiçao è andato ad abbracciare suo padre e gli ha dato un bacio e un paio di schiaffi affettuosi. Tipico di un padre per suo figlio e un sogno per ogni calciatore.