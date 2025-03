Il sogno di Ryan Giggs svanisce: il suo ristorante affonda nei debiti

Ryan Giggs deve ancora 40.000 sterline di stipendi ai dipendenti dopo che il suo ristorante di lusso è improvvisamente fallito a causa di un ingente debito. Secondo gli ultimi dati, 22 lavoratori hanno perso complessivamente 39.986 sterline in salari non pagati.

Una recente dichiarazione ufficiale di fallimento, depositata presso la Companies House pochi giorni fa, rivela che l'azienda ha accumulato un debito totale di 495.145 sterline. All'ex leggenda del Manchester United ha perso 100.000 sterline, cifra che aveva investito personalmente nell'attività. Il George's Dining Room and Bar di Worsley, nei pressi di Manchester, ha chiuso improvvisamente a febbraio, con l'azienda che lo gestiva posta in liquidazione volontaria.

Il fisco britannico (HMRC) vanta un credito di circa 117.000 sterline per tasse e contributi previdenziali, mentre restano insoluti anche 15.000 sterline di bollette del gas e 35.000 sterline dovute alla banca NatWest. Ryan Giggs aveva aperto il ristorante nel 2014 insieme ai suoi amici di lunga data Kelvin Gregory e Bernie Taylor. Taylor deve ancora ricevere circa 13.000 sterline, mentre a Gregory spettano oltre 53.000 sterline. L'ex calciatore aveva parlato con entusiasmo del progetto, definendolo la realizzazione di un sogno condiviso con i suoi amici d'infanzia. Il trio sperava di trasformare Worsley in una vera e propria "destinazione gastronomica".

All’epoca, Giggs dichiarò: "Ci conosciamo da 30 anni e abbiamo sempre sognato di avviare un’attività insieme. Siamo tutti ragazzi del posto e volevamo creare qualcosa per la nostra comunità. Pensiamo di aver portato un’offerta davvero unica per questa zona." Dopo l’apertura di George’s, Ryan ha collaborato anche con il suo ex compagno di squadra Gary Neville nel GG Hospitality Group, lanciando l’Hotel Football vicino all’Old Trafford e, successivamente, lo Stock Exchange Hotel nel centro di Manchester. Chissà come finiranno queste due ultime avventure.