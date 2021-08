Il talento, il faro riparato e 6 gol: tifosi Aston Villa in visibilio a Holker Street

Il nuovo Yaya Touré e la standing ovation per il riflettore riparato al The Dunes Hotel Stadium, lo stadio inglese situato a Barrow-in-Furness, Cumbria.

Carney Chukwuemeka è il giovanissimo gioiello dell'Aston Villa. Nato in Austria da genitori nigeriani, rappresenta l'Inghilterra a livello internazionale e ha solo 17 anni. Ieri in Barrow-Aston Villa 0-6 è stato ribattezzato dai suoi tifosi il "nuovo Yaya Touré".

Ma non è stato l'unico aspetto della gara ad affascinare i tifosi dell'Aston Villa. Applausi infatti anche per lo steward del Barrow, intervenuto prontamente con le scale per riparare il riflettore andato in frantumi per una pallonata durante la gara...