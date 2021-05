Il VAR ha cancellato il gol più improbabile dell’anno in MLS: e nessuno capisce il perché…

In New York City-Toronto FC, il VAR ha annullato uno dei gol più strani degli ultimi tempi. Il portiere ospite, Bono, voleva mettere in gioco la palla dalla sua area, ma ha colpito un avversario alla testa e il rimpallo si è trasformato in autogol.

Redazione DDD

L'incontro tra New York City e Toronto si è concluso ieri sul punteggio finale di 1-1. Tuttavia, i locali sarebbero riusciti a prendere i tre punti, se il VAR non avesse annullato loro un gol assolutamente regolare. L'azione è iniziata nella porta di Bono, portiere della squadra canadese. Ha preso la palla con le mani e voleva metterla in gioco con un tiro al volo. Una decisione sbagliata. Nel suo tentativo, la palla è finita sulla testa di Jesús Medina e ha rimbalzato in modo tale da finire all'interno della porta di Toronto. Tutto è successo al 71esimo minuto ed era il 2-1 per i padroni di casa.

Il numero 19 di New York era a terra nonostante avesse siglato il suo secondo bersaglio, dopo aver realizzato il primo al 53esimo minuto. Una volta visto il replay, quello che l'arbitro ha potuto vedere al video è stato che il centrocampista, appena prima che la palla lasciasse gli scarpini di Bono, si è voltato indietro ed è saltato per disturbare il rilancio.