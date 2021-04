Il Villarreal racconta: “Riquelme lasciò i soldi dei suoi bonus ai magazzinieri e facchini del club”

L’ex centrocampista ha rivelato un dettaglio sconosciuto sull’attuale vice presidente del Boca Juniors negli anni del grande Villarreal di Manuel Pellegrini

L’ex calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo rivela un nobile gesto del Mudo: “Román lasciò i soldi dei suoi bonus a magazzinieri e facchini del club. Non era così partecipativo, ma piuttosto timido. In allenamento imparai molto dai break che faceva con la palla”.

“Ci sono cose in cui era unico – aggiunge riguardo al modo di giocare di Riquelme –. Trovava spazi che solo lui poteva vedere. La verità è che sono stati tre anni in cui ci siamo divertiti moltissimo”.

L’attuale responsabile dei rapporti istituzionali del Villarreal, inoltre, si espone a proposito della rivalità Boca-River. “Chiunque abbia giocato o gioca a calcio – afferma convinto – vorrebbe conoscere ‘La Bombonera’. Ci si gioca molto di più lì e per quel plus scelgo il Boca al posto del River. Vedere un Superclásico deve essere qualcosa di fantastico”.

Senna, cugino di Marcos Assunção, dice la sua sul futuro di Messi e non solo: “Se fossi in lui, resterei al Barcellona. Non lo vedo con un’altra maglia. Ha 33 anni e non gli mancheranno i soldi. Spero che giochi altri cinque anni. Bisogna goderselo, perché c'è tanta strada da fare per averne un altro come lui. Il più grande è stato Pelé, perché ha vinto tre Mondiali”.