Il Werder Brema è ancora on fire: “Per il derby anche noi giocatori siamo diventati ultras”

I giocatori del Werder Brema ancora a bocca aperta, non se lo aspettavano...

Niclas Füllkrug, 29enne attaccante del Werder Brema, si sta preparando per la volata finale in campionato per il ritorno in Bundesliga. L'attaccante si prende anche il tempo per un'intervista al DeichStube, parlando della speciale accoglienza ricevuta dai tifosi dopo la vittoria nel derby di Amburgo. Del resto, dalla festa del Nordderby davanti allo stadio Weser al rientro della squadra da Amburgo, la melodia orecchiabile "Ducksch is on fire" ha perseguitato le orecchie dei vincitori: "Certo, ma non solo questa canzone. Leo Bittencourt ha anche spinto 'Füllkrug is on fire' - e alcune altre versioni. Ma non voglio approfondire ulteriormente", la frase scherzosa del giocatore che ha fatto riferimento anche al suo compagno di squadra brasiliano.