Imbarazzo Domenech: primo allenatore del Nantes a non vincere mai nelle prime 5 partite

Domenech non rassicura i tifosi del Nantes che dall'8 novembre non hanno più assaporato la gioia della vittoria e che stanno scivolando pericolosamente verso la zona rossa...

Il Nantes non riesce ancora a vincere. Senza vittorie dall'inizio di novembre, il club del presidente Waldemar Kita si ritrova ora al 17' posto della classifica di Ligue 1, a pari punti con il Lorient. E non è quindi il cambio di allenatore effettuato a fine 2020 che sembra aver inciso sulle dinamiche del Nantes. Successore di Christian Gourcuff, Raymond Domenech non è ancora riuscito a trovare la ricetta per avere successo nel club dei "canarini". Dopo cinque partite sulla panchina del Nantes, l'ex tecnico dei Blues ha messo insieme tre pareggi e due sconfitte. Inclusa l'ultima contro il Monaco ieri sera, nell'ambito della 22esima giornata (1-2). Una sconfitta in casa, allo stadio della Beaujoire.

Le parole di Domenech: "Ho visto nella partita di oggi più energia, più voglia - ha detto -. Prima del gol subito prima dell'intervallo, stavo per dire ai giocatori dell'intervallo che ero contento di questa squadra, che era stata solida e che non aveva dato tutto contro una squadra fortissima come il Monaco. Eravamo riusciti a tenere duro, non mi sento impotente, questa squadra ha risorse, possibilità, ad un certo punto arriveremo all'obiettivo ma non è un'autostrada quella che abbiamo davanti, bensì l'Alpe d'Huez. Questo gol ha inquinato il secondo tempo perché per rientrare in partita siamo andati in campo disordinati. Avremmo dovuto mantenere quello che avevamo messo in campo nel primo tempo".