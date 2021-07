In bocca al lupo figlio mio: Van Persie scherza sulla sua somiglianza con Riqui Puig

Van Persie scherza sull'incredibile somiglianza con Puig: "Buona fortuna, figliolo"

Già da tempo, Riqui Puig viene preso di mira dai suoi compagni di squadra per la sua somiglianza a Robin Van Persie. Tra i due gli anni di differenza sono sedici. Van Persie, visto il giro compiuto dalle ultime foto di Puig, ha colto la parla al balzo per strappare una risata ai suoi follower. In un post sul suo profilo Twitter ha scritto “Good luck this season son”, “Buona fortuna per questa stagione, figlio mio”. Non sono certo mancate le reazioni generate: oltre 200 mila i like ricevuti.