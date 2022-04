Incredibile: Real Madrid e Atlético andranno al derby… sugli autobus elettrici del Comune!

Le due grandi di Madrid arriveranno al Wanda Metropolitano su autobus elettrici della Municipal Transport Company (EMT) per affrontarsi nel derby.

Come rivela il quotidiano El Mundo, il prossimo 8 maggio, data segnata sul calendario del prossimo derby di Madrid, Real Madrid e Atlético Madrid andranno al Wanda Metropolitano non nei loro soliti autobus, che dispongono di tutti i comfort possibili, ma su autobus della Compagnia Municipale di Trasporto di Madrid (EMT). Nello specifico, ogni squadra viaggerà in due veicoli sulla linea 0 di Madrid, gestiti da veicoli elettrici e senza nessuno dei lussi che normalmente hanno, oltre al Wi-Fi. Ciò è stato possibile perché l'EMT celebra ancora il suo 75esimo anniversario, iniziato alcuni mesi fa quando il re Felipe e la regina Leticia si sono recati presso le strutture della compagnia municipale a Carabanchel e sono saliti su un autobus accompagnati dal sindaco Jose Luis Martinez-Almeida.

Ciascuno dei due bus che prenderanno i giocatori sarà opportunamente approntato con i colori di ciascuna squadra. E il fatto che questi autobus siano autobus regolari non implica che l'operazione di polizia che li porta allo stadio sia diversa da quella consueta, dal momento che questi veicoli non hanno misure di protezione aggiuntive. Questo omaggio all'EMT non è qualcosa di improvvisato, ma il lavoro di diversi mesi di contatto tra l'azienda municipale ed entrambi i club. A quanto pare, e secondo quanto riportato da El Mundo, è stato il Real Madrid a condividere per primo questo viaggio e l'Atlético ad accettarlo poi. Ovviamente il viaggio di ritorno sarà effettuato da ciascuna squadra con i propri pullman sociali abituali.