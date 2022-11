India, il fratello di Pogba vince il suo primo derby di Calcutta con il Mohun Bagan

Nel Kolkata Derby l’ATK Mohun Bagan vince 2-0 contro l’East Bengal FC, Florentin Pogba entra in campo all’81’

C’è stata gloria anche per Florentin Pogba

Il fratello del “Polpo” Paul che salterà i Mondiali in Qatar, è entrato all’81esimo minuto per sostituire il centrocampista finlandese Joni Kauko. Primo Kolkata Derby vinto dunque da Florentin, difensore 32enne della Guinea, che ha scelto il campionato indiano dopo un biennio passato in Francia al Sochaux.