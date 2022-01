Indonesia, combo tutta italiana: gol di Marco Motta ed esultanza di Angelo Alessio

La squadra di Alessio e Motta resta ottava in classifica, dopo il pari sul campo della terzultima in graduatoria nel campionato indonesiano.

Il primo tempo era finito a reti inviolate. Nel secondo tempo, il Persela Lamongan ha segnato per primo. Risaldi Malik ha trovato la via della rete, su assist del nuovo arrivato Selwan Aljaberi. Il Persija Jakarta ha risposto all'81esimo minuto. L'ex juventino Marco Motta ha segnato di testa su passaggio di Riko Simanjuntak, per la gioia di un altro ex juventino, il tecnico Angelo Alessio.