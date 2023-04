Inghilterra: tre tifosi arrestati per cori omofobi

Inghilterra: pugno duro contro il razzismo e contro l’omofobia. Nell’ultimo turno di Premier League il Chelsea di Frank Lampard ha perso in casa del Wolverhampton, allungando di fatto la crisi che ha caratterizzato la stagione dei Blues.

La crisi continua, ma a perdere però sono stati soprattutto tre tifosi dei Wolves, arrestati per aver intonato cori omofobi, i tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di “reato di ordine pubblico che ha causato molestie, allarme, angoscia e per l’utilizzo di comportamenti minacciosi che fomentano l’odio per l’orientamento sessuale”.