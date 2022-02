Inter Miami, Neville coccola il Pipita: “Higuain è come un maestro di scuola con i suoi compagni”

Domenica 27 febbraio avrà inizio la Major League Soccer 2022. L’Inter Miami di Phil Neville affronterà il Chicaco Fire. Intanto in conferenza stampa il tecnico inglese spende parole al miele per Higuain…

In conferenza stampa l’ex ManchesterUnited ed Everton ha speso parole importanti per il suo attaccante, Gonzalo Higuain. “Gonzalo è un giocatore importante per noi, ha giocato ai massimi livelli. Con noi non ha mai saltato un allenamento. L’altro giorno l’ho visto negli spogliatoi circondato da tanti giovani che gli chiedevano consigli. E lui raccontava le sue esperienze al Real Madrid, al Napoli e alla Juventus. Parlava loro come un maestro di scuola. Se la nostra stagione sarà positiva e migliore dell’anno scorso, sarà per merito suo”, conclude Neville. L’Inter Miami è ai nastri di partenza della MLS. E con un Higuain in squadra sarà tutto più semplice…